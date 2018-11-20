ФСБ в Москве задержала члена банды Шамиля Басаева

20 Нояб. 16:10 2018-11-20T16:20:01+03:00

Боевик участвовал в организации теракта в Буденновске Ставропольского края

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Федеральная служба безопасности задержала в Москве участника террористической группировки Шамиля Басаева. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России 19 ноября 2018 года на территории г. Москвы задержан гражданин России Черхигов Хазваха Шамшиденович, 1978 года рождения, участвующий в составе банды Шамиля Басаева в захвате заложников в ходе нападения на город Буденновск Ставропольского края», - сообщает Служба.

Известно, что на данный Черхигову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.

Напомним, что вооруженное нападение на город Буденновск Ставропольского края произошло 14 июня 1995 года. В результате теракта погибли 129 человек, ранения получили 415 человек.

За совершение данного преступления с 1995 года по 2013 годы были осуждены и приговорены к различным срокам заключения 31 участник банды Шамиля Басаева.