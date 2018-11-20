20 Нояб. 16:15 2018-11-20T16:16:17+03:00

В аппарате Козака призвали не искать скрытый смысл в соглашении с нефтяниками Фото: Мария ЛЕНЦ

Пока независимые АЗС и вертикально интегрированные компании не перестают высказывать претензии в адрес друг друга

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В аппарате Дмитрия Козака призвали не искать скрытый смысл в договоре между властями и нефтяниками.

- Не стоит искать в соглашении с нефтяниками скрытые смыслы, — заявили ФАН в ведомстве. — Оно составлено в интересах не вертикально интегрированных нефтяных компаний или независимых сетей, а потребителей, и в том числе направлено на ликвидацию ценовых дисбалансов в опте и рознице.

Пока цены на бензин немного стабилизировались, потребители с замиранием сердца ждут, как будут развиваться отношения между независимыми и вертикально интегрированными АЗС.

Соглашение с нефтяниками, подписанное заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Козаком, обострило взаимоотношения между сторонами.

Независимый бизнес обвиняет крупные компании в специальном уровне объемов продаж на внутреннем рынке, вторые упрекают первых в создании сговора с целью повышения цен.

Вице-президент Российского топливного союза Евгений Аркуша признал, что многие компании уже перестали получать топливо в нужных объемах, что обостряет ситуацию. Особенно ярко выражена сложность за Уралом.

Получается, что владельцы АЗС покупают топливо по оптовым ценам, установленным вертикально интегрированными компаниями и продают его в розницу с учетом своих затрат. У продавцов же есть возможность повышать опт и снижать цены на свою розницу, переманивая потребителя. По большому счету, сейчас на рынке мы видим решающую схватку, уверены эксперты.