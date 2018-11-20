В аппарате Козака призвали не искать скрытый смысл в соглашении с нефтяниками
В аппарате Дмитрия Козака призвали не искать скрытый смысл в договоре между властями и нефтяниками.
- Не стоит искать в соглашении с нефтяниками скрытые смыслы, — заявили ФАН в ведомстве. — Оно составлено в интересах не вертикально интегрированных нефтяных компаний или независимых сетей, а потребителей, и в том числе направлено на ликвидацию ценовых дисбалансов в опте и рознице.
Пока цены на бензин немного стабилизировались, потребители с замиранием сердца ждут, как будут развиваться отношения между независимыми и вертикально интегрированными АЗС.
Соглашение с нефтяниками, подписанное заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Козаком, обострило взаимоотношения между сторонами.
Независимый бизнес обвиняет крупные компании в специальном уровне объемов продаж на внутреннем рынке, вторые упрекают первых в создании сговора с целью повышения цен.
Вице-президент Российского топливного союза Евгений Аркуша признал, что многие компании уже перестали получать топливо в нужных объемах, что обостряет ситуацию. Особенно ярко выражена сложность за Уралом.
Получается, что владельцы АЗС покупают топливо по оптовым ценам, установленным вертикально интегрированными компаниями и продают его в розницу с учетом своих затрат. У продавцов же есть возможность повышать опт и снижать цены на свою розницу, переманивая потребителя. По большому счету, сейчас на рынке мы видим решающую схватку, уверены эксперты.