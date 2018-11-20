Роспотребнадзор закрыл рестораны «Starlite diner» из-за вспышки гепатита А
Управление Роспотребнадзора по Москве приступило к эпидемиологическому расследованию в ресторанах «Starlite diner». Причиной этого стала вспышка вирусного гепатита А среди сотрудников и посетителей.
По данным надзорного ведомства, рестораны сети «Starlite diner» длительное время работают с многочисленными грубейшими нарушениями санитарно-эпидемиологических требований. Большая часть персонала не имеет прививок против гепатита А и дизентерии.
В проверенных ресторанах отсутствуют условия обработки зелени, овощей, корнеплодов и приготовления салатов, закусок. В холодильниках не соблюдается товарное соседство, обработка холодных и горячих закусок, десертов производится в одном помещении без зонирования. Санитарно-техническое состояние помещений неудовлетворительное.
В ресторанах нарушается режим мытья и дезинфекции столовой посуды, дезинфекции вентиляционных систем. На производстве отсутствуют бактерицидные лампы, что могло послужить причиной заболеваемости гепатитом А.
По результатам проверки, Роспотребнадзор закрыл рестораны на 90 суток по следующим адресам: ул. Коровий вал, д. 9а, Страстной бульвар, д.8А и проспект Вернадского, д. 6. В адрес юридических лиц выданы предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий.
Проведение эпидемиологического расследования продолжается.