Роспотребнадзор закрыл рестораны «Starlite diner» из-за вспышки гепатита А

20 Нояб. 16:37 2018-11-20T16:38:13+03:00

Три ресторана Starlite diner закрыли из-за гепатита А Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В последний раз плановая проверка заведений проводилась в 2012 году

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Управление Роспотребнадзора по Москве приступило к эпидемиологическому расследованию в ресторанах «Starlite diner». Причиной этого стала вспышка вирусного гепатита А среди сотрудников и посетителей.

По данным надзорного ведомства, рестораны сети «Starlite diner» длительное время работают с многочисленными грубейшими нарушениями санитарно-эпидемиологических требований. Большая часть персонала не имеет прививок против гепатита А и дизентерии.

В проверенных ресторанах отсутствуют условия обработки зелени, овощей, корнеплодов и приготовления салатов, закусок. В холодильниках не соблюдается товарное соседство, обработка холодных и горячих закусок, десертов производится в одном помещении без зонирования. Санитарно-техническое состояние помещений неудовлетворительное.

В ресторанах нарушается режим мытья и дезинфекции столовой посуды, дезинфекции вентиляционных систем. На производстве отсутствуют бактерицидные лампы, что могло послужить причиной заболеваемости гепатитом А.

По результатам проверки, Роспотребнадзор закрыл рестораны на 90 суток по следующим адресам: ул. Коровий вал, д. 9а, Страстной бульвар, д.8А и проспект Вернадского, д. 6. В адрес юридических лиц выданы предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий.

Проведение эпидемиологического расследования продолжается.