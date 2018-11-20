Реальные доходы россиян в октябре выросли на 1,4%

20 Нояб. 17:03 2018-11-20T17:05:08+03:00

Росстат опубликовал данные о социально-экономическом положении страны с января по октябрь

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Реальные располагаемые доходы жителей России выросли в октябре 2018 года. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики.

Согласно опубликованных данным, рост по сравнению с сентябрем составил 4,3%. В годовом выражении он возрос на 1,4%.

В номинальном выражении доходы населения в октябре 2018 года составили 33 тысячи 297 рублей.

Напомним, что в конце октября глава Минтруда Максим Топилин заявил «беспрецедентном» росте заработных плат. По словам министра, большую роль в этом сыграло решение установить минимальный размер оплаты труда на уровне прожиточного минимума.

Отметим, что реальные доходы населения — это обобщающий показатель жизненного уровня, который определяют путем вычитания из суммы натуральных доходов населения обязательных платежей.