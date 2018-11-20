Реальные доходы россиян в октябре выросли на 1,4%
Реальные располагаемые доходы жителей России выросли в октябре 2018 года. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики.
Согласно опубликованных данным, рост по сравнению с сентябрем составил 4,3%. В годовом выражении он возрос на 1,4%.
В номинальном выражении доходы населения в октябре 2018 года составили 33 тысячи 297 рублей.
Напомним, что в конце октября глава Минтруда Максим Топилин заявил «беспрецедентном» росте заработных плат. По словам министра, большую роль в этом сыграло решение установить минимальный размер оплаты труда на уровне прожиточного минимума.
Отметим, что реальные доходы населения — это обобщающий показатель жизненного уровня, который определяют путем вычитания из суммы натуральных доходов населения обязательных платежей.