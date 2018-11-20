В МИД России подвергли критике проект Франции по кибербезопасности
МИД России заметило несколько сомнительных нюансов в проекте Франции по кибербезопасности.
Несколькими днями ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с докладом в ЮНЕСКО под названием «Парижский призыв к доверию и безопасности в киберпространстве».
Главная цель этого проекта – необходимость обеспечить мир и безопасность в глобальной информационной среде. Это и соответствует духу российских подходов к обеспечению международной информационной безопасности.
Однако МИД России осталось недовольным некоторыми нюансами, содержащимися в документе. К примеру, в парижской декларации содержится информация о Конвенции совета Европы по киберпреступности 2001 года. В документе эту Конвенцию называют «важнейшим» международно-правовым инструментом в борьбе с киберпреступностью. Однако именно этот «инструмент» по сути поддерживает принцип нарушения государственного суверенитета, который осудят большинство стран, сообщает "РИА Новости".
- Предлагаемый французами мультистейкхолдеровый подход к цифровой среде предусматривает уравнивание в правах государств и негосударственных игроков и тем самым размывает ключевую роль государств в обеспечении кибербезопасности,- отметили в МИД РФ.
В министерстве иностранных дел также заметили, что несколько положений документа являются признанием допустимости вооруженного противостояния между государствами в киберпространстве.