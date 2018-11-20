Путин рассказал о затратах на военную технику

20 Нояб. 17:17 2018-11-20T17:18:58+03:00

Производство оружия обошлось России в 2018 году в 1,5 трлн рублей

Изменить размер текста: A A

Серийное производство военной техники в 2018 году обошлось государственной казне в 1,5 трлн рублей. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания с руководством Министерства обороны и предприятий ОПК.

«На текущий год по линии Минобороны на создание и серийное производство вооружения и военной техники выделены значительные ресурсы: в общей сложности почти полтора триллиона рублей», - сказал глава государства.

По словам президента, развитие военной промышленности определено в новой Государственной программе вооружения. В соответствии с этим документов, к 2021 году доля современного оружия должна составить около 70%.

Такое масштабное переоснащение позволит решать задачи, стоящие перед Вооруженными Силами, по сохранению стратегического паритета и надежной защите России от внешних угроз.