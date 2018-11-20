2018-11-20T17:18:58+03:00
Политика

Путин рассказал о затратах на военную технику

Производство оружия обошлось России в 2018 году в 1,5 трлн рублей
Алена Басавина
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Владимир Путин рассказал, сколько стоит вооружение РоссииВладимир Путин рассказал, сколько стоит вооружение РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Серийное производство военной техники в 2018 году обошлось государственной казне в 1,5 трлн рублей. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания с руководством Министерства обороны и предприятий ОПК.

«На текущий год по линии Минобороны на создание и серийное производство вооружения и военной техники выделены значительные ресурсы: в общей сложности почти полтора триллиона рублей», - сказал глава государства.

По словам президента, развитие военной промышленности определено в новой Государственной программе вооружения. В соответствии с этим документов, к 2021 году доля современного оружия должна составить около 70%.

Такое масштабное переоснащение позволит решать задачи, стоящие перед Вооруженными Силами, по сохранению стратегического паритета и надежной защите России от внешних угроз.

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