Могерини: Евросоюз не занимается «европейской армией»

20 Нояб. 17:43 2018-11-20T17:43:47+03:00

Итальянский политик и Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Федерика Могерини назвала противоречие между ЕС и НАТО безумием

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Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не занимается строительством «европейской армии», ему это не нужно.

«Мы не создаем «европейскую армию», здесь никто не занимается «европейской армией». Мы инвестируем, чтобы обеспечить странам-участницам больше возможностей для их собственной обороны и безопасности, чтобы они могли активнее и надежнее их обеспечивать в нашем регионе и в мире», — заявила итальянский политик.

Она отметила, что союзники по НАТО и страны-участницы в основном не меняют свой состав, в связи с чем безумно «вступать в противоречие между организациями».

«Я не вижу никаких рисков дублирования в нашей работе, я вижу риск фрагментации и недостаточной эффективности (в оборонных усилиях стран ЕС), и над этими вопросами мы работаем», — сказала Могерини.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 6 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз нуждается в защите «от Китая, от России и даже от США», Он предложил странам Евросоюза создать собственную армию. Президент США Дональд Трамп счел эту идею «оскорбительной». Позже он еще не раз возвращался к этой теме и критиковал предложение французского коллеги.

Инициативу Макрона поддержала канцлер Германии Ангела Меркель и Министр обороны Испании Маргарита Роблес. Австрияже заявила, что не примет участия в общеевропейской армии из-за национального закона о нейтралитете.