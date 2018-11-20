МВД предлагает сделать вид на жительство бессрочным
Министерство внутренних дел России хочет сделать вид на жительство бессрочным. Об этом сообщила заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции Валентина Казакова во время выступления в Госдуме.
«В новом федеральном законе предлагается поменять срок действия ВНЖ. Когда-то он был бессрочным, до 202 года. Мы предлагаем сделать его бессрочным и сейчас», - приводит ТАСС слова Казаковой.
На данный момент срок документа составляет 5 лет. По словам представителя МВД, после окончания этого срока многие иностранцы вынуждены заново подавать документы на получение пенсий, пособий, прав избираться в муниципальные органы власти.
Также в ведомстве предлагают упростить выдачу иностранцам-выпускникам российских вузов и колледжей разрешений на временное проживание.
«Мы предлагаем, чтобы РВП смогли получить выпускники-иностранцы, окончившие российские вузы и средние специальные учебные заведения», - заявила Казакова.
Отметим, что инициатива МВД связана с разработкой новой Концепции миграционной политики РФ на 2019-2025 года, подписанной Владимиром Путины.