2018-11-20T18:01:10+03:00
Общество

МВД предлагает сделать вид на жительство бессрочным

Сейчас срок действия документа для иностранных граждан составляет пять лет
Алена Басавина
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ВНЖ хотят сделать бессрочнымВНЖ хотят сделать бессрочнымФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство внутренних дел России хочет сделать вид на жительство бессрочным. Об этом сообщила заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции Валентина Казакова во время выступления в Госдуме.

«В новом федеральном законе предлагается поменять срок действия ВНЖ. Когда-то он был бессрочным, до 202 года. Мы предлагаем сделать его бессрочным и сейчас», - приводит ТАСС слова Казаковой.

На данный момент срок документа составляет 5 лет. По словам представителя МВД, после окончания этого срока многие иностранцы вынуждены заново подавать документы на получение пенсий, пособий, прав избираться в муниципальные органы власти.

Также в ведомстве предлагают упростить выдачу иностранцам-выпускникам российских вузов и колледжей разрешений на временное проживание.

«Мы предлагаем, чтобы РВП смогли получить выпускники-иностранцы, окончившие российские вузы и средние специальные учебные заведения», - заявила Казакова.

Отметим, что инициатива МВД связана с разработкой новой Концепции миграционной политики РФ на 2019-2025 года, подписанной Владимиром Путины.

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