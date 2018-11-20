2018-11-21T00:33:53+03:00
Звезды

Создателей фильма «Фантастические твари» обвиняют в плагиате советских фильмов

Российские специалисты обнаружили сходства американской картины с двумя кинолентами про Алису Селезневу
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Создателей фильма «Фантастические твари» обвиняют в плагиатеСоздателей фильма «Фантастические твари» обвиняют в плагиатеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ученые из Сибири нашли многочисленные сюжетные сходства недавно вышедшего фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» и двух советских кинокартин.

С помощью собственной программы «Антиплагиатор» специалисты сделали вывод, что вторая часть американских «Фантастических тварей» почти полностью копирует два советских детских фильма: «Гостья из будущего» и «Лиловый шар».

- Можно констатировать не только почти полное совпадению сюжетов, в которых плохие парни, способные менять внешность, стремятся к полному господству, завладевая некими артефактами и поддержкой сторонников, а хорошие волшебники им противостоят,- отметил Евгений Гарин, замдиректор Тувинского института гуманитарных и прикладных исследований.

В роли некоего артефакта в «Гостье из будущего» выступает миелофон (прибор для чтения мыслей). В свою очередь во второй части «Фантастических тварей» мысли читает персонаж – телепат Куини, сообщает "Российская газета".

Гарин уверен, что совпадения есть даже в самых мельчайших деталях: побег Грин-де-Вальда ученый назвал отлично обыгранной сценой преследования на флипперах из "Гостьи из будущего". И там, и там героев кусает водяной дракон.

- И таких совпадений множество. Впрочем, мы ожидали этого. Ведь ранее "Антиплагиатор" установил, что сюжет первой части "Фантастических тварей" на 90 процентов копирует сюжет знаменитого советского мультика "Тайна третьей планеты", - возмущается Гарин.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Интернет-сервис MAPS.ME создал путеводитель для поклонников фильма «Фантастические твари».

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