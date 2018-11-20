2018-11-20T18:17:37+03:00
Политика

Россия готова ответить США на размещение базы в Польше

Совет Федерации считает, что американская база является угрозой
Алена Басавина
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Россия ответит США на создание военной базы в ПольшеРоссия ответит США на создание военной базы в ПольшеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия намерена ответить США, которая планирует разместить в Польше военную базу. Об этом рассказал член комитет Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Безусловно, Россия обладает обширным военным потенциалом, очень высокоточным дальнобойным оружием, и то, что в случае создания такой базы будет проведено перенацеливание, чтобы локализовать угрозу, это однозначно. Мы однозначно воспринимаем эту базу как явную угрозу нам», - заявил Клинцевич изданию РИА «Новости».

По его словам, Россия не может поступить иначе из-за слишком близкого расстояния к границам страны.

«Мы не раз говорили, население стран, где будут появляться базы США, будут подвергаться очень серьезной опасности, если в отношении России с этих баз будут проводиться агрессивные действия, и об этом не надо забывать», - напомнил Клинцевич.

Напомним, что ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что создание американской военной базы является решенным вопросом.

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