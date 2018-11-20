Появилось видео задержания участника теракта в Буденновске

20 Нояб. 19:21 2018-11-20T19:24:21+03:00

На видео мужчина рассказывает, за что он задержан Фото: кадр из видео

В ролике показан мужчина, который 23 года назад был частью группировки Шамиля Басаева

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Федеральная служба безопасности обнародовала видеозапись с момента задержания в Москве Хазваха Черхигова. На кадрах видно, как мужчина представляется и называет причину своего задержания. Также приводятся архивные кадры теракта в Буденновске.

Напомним, что 40-летний участник террористической группировки был задержан 19 ноября 2018 года в Москве. В отношении него выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/678680" frameborder="0"></iframe> Охранник Басаева прятался в Москве под чужим именем.

Вооруженное нападение на город Буденновск Ставропольского края произошло 14 июня 1995 года. В результате теракта погибли 129 человек, ранения получили 415 человек.