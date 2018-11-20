Появилось видео задержания участника теракта в Буденновске
Федеральная служба безопасности обнародовала видеозапись с момента задержания в Москве Хазваха Черхигова. На кадрах видно, как мужчина представляется и называет причину своего задержания. Также приводятся архивные кадры теракта в Буденновске.
Напомним, что 40-летний участник террористической группировки был задержан 19 ноября 2018 года в Москве. В отношении него выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Охранник Басаева прятался в Москве под чужим именем.
Вооруженное нападение на город Буденновск Ставропольского края произошло 14 июня 1995 года. В результате теракта погибли 129 человек, ранения получили 415 человек.