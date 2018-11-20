ОЗХО одобрила увеличение бюджета, вопреки возражению России

20 Нояб. 19:40 2018-11-20T19:40:51+03:00

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Члены Организации по запрещению химического оружия приняли предложение об увеличении бюджета. Об этом сообщает ТАСС с места событий.

Известно, что решение было принято вопреки возражениям России. Накануне постпред Александр Шульгин заявил, что не поддержит создание атрибутивной группы, которая займется определением виновных в использовании химического оружия.

В голосовании приняли участие 126 стран. Из них 99 государств высказались в поддержку увеличения бюджета. Против были 27 стран. Голосование состоялось во вторник, 20 ноября, в ходе 23-й Конференции ОЗХО.

Напомним, что ранее Шульгин заявил, что Россия рассматривает вариант выхода из организации из-за внедрения антироссийских проектов.