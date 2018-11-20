ОЗХО одобрила увеличение бюджета, вопреки возражению России
Члены Организации по запрещению химического оружия приняли предложение об увеличении бюджета. Об этом сообщает ТАСС с места событий.
Известно, что решение было принято вопреки возражениям России. Накануне постпред Александр Шульгин заявил, что не поддержит создание атрибутивной группы, которая займется определением виновных в использовании химического оружия.
В голосовании приняли участие 126 стран. Из них 99 государств высказались в поддержку увеличения бюджета. Против были 27 стран. Голосование состоялось во вторник, 20 ноября, в ходе 23-й Конференции ОЗХО.
Напомним, что ранее Шульгин заявил, что Россия рассматривает вариант выхода из организации из-за внедрения антироссийских проектов.