Две российские компании попали под санкции США
Ограничительные меры были введены из-за подозрений в поставках иранской нефти
Под санкции попали две российские компанииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Соединенные Штаты ввели санкции против двух российских компаний. Об этом сообщается на официальном сайте Минфина.
Согласно опубликованной информации, под ограничения попали ФГУП «Промсырьеимпорт» и ООО «КГК». Данные предприятия подозревают в поставках иранской нефти в Сирию.
Также в санкционный список попал замдиректора «Промсырьеимпорта» Адрей Догаев.
Напомним, что накануне США также опубликовали очередной пакет санкций. В него попал выходец из России с паспортом гражданина ЮАР Владлен Амченцев.
Его американские власти заподозрили в связи с компанией Velmur Management, поставлявшей нефтепродукты КНДР.