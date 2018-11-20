Две российские компании попали под санкции США

20 Нояб. 19:50 2018-11-20T19:53:17+03:00

Под санкции попали две российские компании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ограничительные меры были введены из-за подозрений в поставках иранской нефти

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Соединенные Штаты ввели санкции против двух российских компаний. Об этом сообщается на официальном сайте Минфина.

Согласно опубликованной информации, под ограничения попали ФГУП «Промсырьеимпорт» и ООО «КГК». Данные предприятия подозревают в поставках иранской нефти в Сирию.

Также в санкционный список попал замдиректора «Промсырьеимпорта» Адрей Догаев.

Напомним, что накануне США также опубликовали очередной пакет санкций. В него попал выходец из России с паспортом гражданина ЮАР Владлен Амченцев.

Его американские власти заподозрили в связи с компанией Velmur Management, поставлявшей нефтепродукты КНДР.