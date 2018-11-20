Сын Михаэля Шумахера примет участие в Гонке чемпионов

20 Нояб. 19:53 2018-11-20T19:54:29+03:00

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Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера пошел по стопам отца. Мик выступит на Гонке чемпионов в 2019 году, он будет представлять Германию.

Напарником 19-летнего парня станет опытный пилот Себастьян Феттель. На его счету четыре победы в «Формуле-1», сообщается на сайте соревнования во вторник, 20 ноября.

Для Феттеля данное соревнование станет восьмым по счету. Да и фамилия Шумахер ему близко знакома: с 2007 по 2012 год он побеждал на турнире вместе с Шумахером-старшим.

Узнав о приглашении в Гонку чемпионов Мик Шумахер заявил, что поражен.

- Еще больше я ошеломлен тем, что сформирую сборную Германию с Себастьяном Феттелем. Это будет сложное испытание для меня, потому что Себастьян является опытным участником Гонки чемпионов, конечно же, я хочу быть достойным напарником для него, - сообщаются слова спортсмена.

В международном соревновании примут участие гонщики самых лучших команд мира, пишет газета «Известия».

Сайт kp.ru рассказывал, что Мик Шумахер начал увлекаться гонками еще в детстве. Учитывая историю его отца, шансов увлекаться чем-то другим у парня не было.