Стоимость нефти Brent опустилась ниже $64
Последний раз цена на черное золото опускалась ниже этого уровня в начале марта
Нефть снова дешевеетФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в январе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE опустилась на 4,4%. Цена за баррель установилась на отметке $63,95.
Известно, что в последний раз цена Brent опускалась ниже $64 за баррель 9 марта текущего года.
Также снизилась цена на нефть марки WTI. Отмечается, что стоимость фьючерса на эту марку с поставкой в январе 2019 года обвалилась на 6% и составила $54,03 за баррель.
Отмечается, что на фоне удешевления нефти российская валюта дешевеет к доллару и евро. Курс доллара на торгах Московской биржи вырос до 66,1 рубля, а курс евро — до 73,33 рублей.