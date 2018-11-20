Стоимость нефти Brent опустилась ниже $64

20 Нояб. 20:05 2018-11-20T20:07:13+03:00

Последний раз цена на черное золото опускалась ниже этого уровня в начале марта

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Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в январе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE опустилась на 4,4%. Цена за баррель установилась на отметке $63,95.

Известно, что в последний раз цена Brent опускалась ниже $64 за баррель 9 марта текущего года.

Также снизилась цена на нефть марки WTI. Отмечается, что стоимость фьючерса на эту марку с поставкой в январе 2019 года обвалилась на 6% и составила $54,03 за баррель.

Отмечается, что на фоне удешевления нефти российская валюта дешевеет к доллару и евро. Курс доллара на торгах Московской биржи вырос до 66,1 рубля, а курс евро — до 73,33 рублей.