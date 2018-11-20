2018-11-21T00:04:41+03:00
В мире

Обнародованы новые подробности убийства саудовского журналиста Хашукджи

Турецкое издание опубликовало аудиозапись последних минут жизни опального обозревателя
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Джамаль Хашукджи пропал на территории саудовского генконсульства в Стамбуле 2 октябряДжамаль Хашукджи пропал на территории саудовского генконсульства в Стамбуле 2 октябряФото: REUTERS
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Во вторник, 20 ноября, стали известны новые подробности убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Судя по аудиозаписи, выдержки из которой опубликовало турецкое издание Hurriyet Daily News, его заперли в блоке «А» генконсульства Эр-Рияда в Стамбуле, именно там находится визовый отдел.

В какой-то момент Хашукджи вскрикнул: «Отпустите мою руку! Что вы себе позволяете?»

Сотрудникам издания удалось узнать голос одного из тех, кто угрожал публицисту, они утверждают, что это полковник королевской разведки Махер Абдулазиз Мутреб, который часто сопровождает наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана.

«Предатель! Ты будешь привлечен к ответственности», - сказал он журналисту.

Запись длится 11 минут, потом обрывается. Слышны перепалка Хашукджи с захватившими его людьми, потом звуки борьбы, ударов и пыток, возгласы. Во время издевательств над журналистом его похитители кому-то звонили, в общей сложности было сделано 19 телефонных звонков.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Джамаль Хашукджи, который с прошлого года проживал в США, пропал на территории саудовского генконсульства в Стамбуле 2 октября.

Неназванный источник в саудовском правительстве поведал прессе свою версию: якобы мужчину «случайно» задушили сотрудники спецслужб королевства, пытаясь уговорить его вернуться на родину. Тело Хашукджи было обнаружено в колодце, который находится в саду на территории резиденции саудовского генконсула.

При обыске резиденции следователям удалось тайком взять щупом пробы из колодца во дворе, позже турецкие специалисты обнаружили в них следы плавиковой кислоты и других химикатов. Предположительно, их использовали убийцы журналиста, чтобы избавиться от его тела

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Саудовский журналист-диссидент Джамаль Хашкаджи пропал в начале октября, когда вошел в генконсульство родного королевства в Стамбуле и не вышел оттуда. 59-летний публицист был известен своей критикой в адрес официального Эр-Рияда и лично кронпринца Мухаммеда бен Салмана. По словам невесты Хашкаджи, дожидавшейся его у здания дипмиссии, перед тем, как войти в консульство, жених оставил ей свой IPhone и попросил ее связаться с турецкими властями, если он не вернется.

Мобильный Хашкаджи предварительно синхронизировал со своими часами и включил диктофон, чтобы все происходящее сразу передавалось на телефон, а оттуда – в интернет. По словам журналистов, аудиозапись допроса, пыток и убийства Джамаля передана спецслужбам (подробности).

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