2018-11-20T23:50:23+03:00
Общество

Представитель ВОЗ: Благодаря принятым мерам Россия за последние два года сохранила четыре тысячи жизней

Об этом доктор Мелита Вуйнович рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Программы, которые приняты в России за последние 15 лет, соответствуют принятому ВОЗ системному подходу к безопасному дорожному движениюПрограммы, которые приняты в России за последние 15 лет, соответствуют принятому ВОЗ системному подходу к безопасному дорожному движениюФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Благодаря принятым Россией мерам безопасности на дорогах только за последние два года удалось сохранить четыре тысячи человеческих жизней.

Об этом представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала ведущей программы «Движение без опасности» Наталье Агре в эфире Радио «Комсомольская правда», отвечая на вопрос, насколько эффективны принятые в нашей стране за последние 15 лет программы и соответствуют ли они принятому ВОЗ безопасному системному подходу к дорожному движению.

«Инициатива и пилотный проект, подходы России практически попали в эту методологию, которую ВОЗ расширяет в других странах. Сейчас у нас идет вторая фаза, где мы снова хотим использовать практику РФ и результаты, которых добились здесь, включая очень объективную статистику по смертности. Со статистикой ведь всегда можно что-то сделать. Но Россия имеет очень объективную статистику, которая показывает: здесь еще есть проблемы, а здесь мы добились очень многого», - сказала доктор Мелита Вуйнович.

«По нашим последним оценочным расчетам, Россия сохранила за последние два года четыре тысячи жизней благодаря тем мерам, которые принимает. И это мы сейчас хотим предоставить мировому опыту на следующих конференциях, которые будут проходить и в Бангкоке, и в Женеве. И на следующей министерской конференции, которая должна рассмотреть результаты по всему миру. Так что этот опыт будет очень важным», - подчеркнула она.

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