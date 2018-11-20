Представитель ВОЗ: Благодаря принятым мерам Россия за последние два года сохранила четыре тысячи жизней
Благодаря принятым Россией мерам безопасности на дорогах только за последние два года удалось сохранить четыре тысячи человеческих жизней.
Об этом представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала ведущей программы «Движение без опасности» Наталье Агре в эфире Радио «Комсомольская правда», отвечая на вопрос, насколько эффективны принятые в нашей стране за последние 15 лет программы и соответствуют ли они принятому ВОЗ безопасному системному подходу к дорожному движению.
«Инициатива и пилотный проект, подходы России практически попали в эту методологию, которую ВОЗ расширяет в других странах. Сейчас у нас идет вторая фаза, где мы снова хотим использовать практику РФ и результаты, которых добились здесь, включая очень объективную статистику по смертности. Со статистикой ведь всегда можно что-то сделать. Но Россия имеет очень объективную статистику, которая показывает: здесь еще есть проблемы, а здесь мы добились очень многого», - сказала доктор Мелита Вуйнович.
«По нашим последним оценочным расчетам, Россия сохранила за последние два года четыре тысячи жизней благодаря тем мерам, которые принимает. И это мы сейчас хотим предоставить мировому опыту на следующих конференциях, которые будут проходить и в Бангкоке, и в Женеве. И на следующей министерской конференции, которая должна рассмотреть результаты по всему миру. Так что этот опыт будет очень важным», - подчеркнула она.