2018-11-21T00:48:11+03:00
Политика

Помпео: США призывают избрать главой Интерпола представителя Южной Кореи

По словам американского госсекретаря, старший вице-президент организации Ким Чон Ян обладает «авторитетом и престижем»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госсекретарь США Майк ПомпеоГоссекретарь США Майк ПомпеоФото: REUTERS
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Соединенные Штаты призвали всех, кто в среду будет принимать участие в избрании нового главы Интерпола, проголосовать за кандидатуру представителя Южной Кореи – старшего вице-президента организации Кима Чона Яна, который после ареста и отставки Мэна Хунвэя исполняет обязанности президента Международной уголовной полиции.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, напомнив, что Интерпол – «важная организация».

«Мы решительно поддерживаем Ким Чон Яна, который сейчас является исполняющим обязанности руководителя этого международного агентства. Мы призываем все страны и организации, которые входят в Интерпол в соответствии с законом избрать главу, который обладает авторитетом и престижем. Мы полагаем, что Ким Чон Ян именно такой человек», - сказал он журналистам во вторник.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее британская газета The Times назвала несомненным фаворитом в предстоящей борьбе за пост главы Международной организации уголовной полиции россиянина Александра Прокопчука. После этого Украина и Литва пригрозили приостановить членство в Интерполе, если его возглавит представитель России. А четыре американских сенатора попросили президента США не допустить того, чтобы во главе Интерпола встал россиянин.

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