2018-11-21T00:35:19+03:00
Спорт

Россия проиграла 0:2 в решающей игре Лиги Наций команде Швеции в гостях

Наши пропустили по голу в каждом из таймов поединка
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сборная России сыграла против Швеции.Сборная России сыграла против Швеции.Фото: REUTERS
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В Стокгольме на стадионе "Френдс Арена" завершился последний матч сборной России в рамках первого розыгрыша Лиги Наций в истории. Наши играли против Швеции и для того, чтобы успешно завершить состязания в новом турнире, нам нужно было только не проиграть. А сделать этого, увы, не удалось.

На 41-й минуте игры россияне пропустили первый мяч. Отличился защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф после скидки партнеров по команде. А на 72-й Маркус Берг добил мяч после того, как отбил удар в упор наш вратарь Андрей Лунев.

Швеция в итоге выиграла со счетом 2:0 у сборной России и вышла в элитный дивизион Лиги Наций. Наша же команда в следующем розыгрыше турнира, который пройдет через два года, будет по-прежнему биться в дивизионе В.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча Швеция - Россия.

Следующее важное событие для сборной России теперь - жеребьевка отборочного турнира Евро-2020. Она пройдет 2 декабря в Дублине.

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