Трамп: Отмена оружейных сделок США с Саудовской Аравией стала бы «подарком» для России и Китая

СЕГОДНЯ 01:24 2018-11-21T01:45:33+03:00

По его словам, если Вашингтон «сглупит» и отменит контракты на поставки оружия Эр-Рияду, Москва с Пекином «будут счастливы» занять эту нишу

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Отмена контрактов на поставки вооружений Саудовской Аравии стала бы для Соединенных Штатов большой глупостью и «отличным подарком» для России и Китая, считает президент США Дональд Трамп.

«После моих непростых переговоров во время поездки в Саудовскую Аравию в прошлом году королевство согласилось потратить и инвестировать 450 миллиардов долларов в США... Если мы по глупости отменим это контракты, самую большую выгоду получат Россия и Китай – и будут счастливы занять эту деловую нишу», - говорится в его официальном заявлении.

Американский лидер добавил, что «это был бы отличный подарок им прямо от лица США».

Глава Белого дома подчеркнул, что оборонные сделки с Саудовской Аравией очень выгодны Штатам, они позволят создать тысячи новых рабочих мест и добиться быстрого экономического развития. Поэтому разрывать их в качестве «наказания» за убийство журналиста Джамаля Хашукджи неразумно, тем более, что Эр-Рияд всегда был «прекрасным союзником в нашей важной борьбе против Ирана», передает Интерфакс.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Трамп выразил сомнение в том, что удастся выяснить все обстоятельства смерти саудовского публициста.