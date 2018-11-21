2018-11-21T02:08:32+03:00
Спорт

Черчесов назвал поражение России в Стокгольме заслуженным

Главный тренер нашей сборной отметил, что шведы «играли более качественно»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Фото: Станислав Красильников/ТАССГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Поражение сборной России по футболу в завершающей игре Лиги Наций заслужено, считает главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

«Нельзя назвать поражение обидным, так как оно заслуженное. Шведы играли более качественно. Не надо искать того, чего нет. Нам не хватило баланса», - сказал он журналистам на пресс-конференции после матча в Стокгольме.

Однако в целом, как отметил Станислав Черчесов, уходящий год для сборной России «можно назвать хорошим».

«Если подводить итоги года, то его. Мы провели хороший чемпионат мира, поделили очки с первым местом в Лиге наций, но не прошли дальше», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что матч на стокгольмском стадионе «Френдс Арена» завершился победой хозяев поля со счетом 2:0. «Комсомольская правда» вела прямую онлайн-трансляцию встречи сборных России и Швеции.

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