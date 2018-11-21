2018-11-21T03:53:36+03:00
Общество

Собянин распорядился организовать фестиваль «Круг света» в 2019 – 2021 годах

Международный фестиваль «Круг света» проходит в Москве с 2011 года [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В этом году фестиваль «Круг света» прошел 21 – 25 сентября на семи площадкахВ этом году фестиваль «Круг света» прошел 21 – 25 сентября на семи площадкахФото: Иван МАКЕЕВ
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Мэр Москвы Сергей Собянин поручил столичному департаменту спорта организовать проведение международного фестиваля «Круг света» в 2019 – 2021 годах.

Это решение было принято на заседании президиума городского правительства во вторник, 20 ноября, потому что, как рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы, москвичам и гостям столицы очень понравилось грандиозное световое шоу.

Отмечается, что дальнейшее развитие фестиваля «Круг света» предполагает поиск новых площадок, использование новейших световых и цифровых визуальных технологий, повышение интерактивности и иммерсивности, а также привлечение еще большего числа волонтеров, передает Интерфакс.

Как ранее писал сайт kp.ru, международный фестиваль «Круг света» проводится в Москве уже восемь лет, в этом году он проходил на семи столичных площадках с 21 по 25 сентября. За эти дни мероприятие посетили четыре миллиона человек. Кроме того, во время фестиваля было установлено два мировых рекорда, которые занесли в Книгу Гиннесса.

«Круг света - 2018»: лучшие кадры.Для тех, кто очень хотел, но не смог попасть на волшебный фестиваль «Круг света», мы собрали лучшие кадры светового шоу.

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