Сенаторы требуют, чтобы Трамп выяснил, причастен ли саудовский принц к убийству Хашукджи

СЕГОДНЯ 04:36 2018-11-21T05:04:15+03:00

Республиканец Коркер и демократ Менендес направили президенту США новое письмо с требованием найти виновных в гибели журналиста

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Американские сенаторы продолжают слать президенту США письма с требованием найти и наказать санкциями виновных в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Республиканец Роберт Коркер, возглавляющий сенатский комитет по иностранным делам, и член комитета демократ Роберт Менендес в этот раз требуют, чтобы глава Белого дома разобрался, причастен ли к этому убийству наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

В своем новом воззвании к Трампу законодатели напоминают, что уже посылали ему письмо и излагали свою позицию по этому поводу – Эр-Рияд должен ответить за гибель неугодного властям королевства публициста.

«Мы требуем, чтобы вы в своем ответе указали непосредственно, несет ли ответственность за убийство Хашукджи наследный принц Мухаммед бен Сальман. Мы ожидаем получить ваш ответ в течение 120 дней с момента нашего первоначального запроса», - цитирует письмо сенаторов ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Трамп распространил официальное заявление, в котором выразил сомнение в том, что удастся выяснить все обстоятельства смерти саудовского журналиста.

По поводу того, знал ли кронпринц об убийстве Хашукджи в консульстве Эр-Рияда в Стамбуле, американский лидер высказался просто: «Может быть, знал, а может, и нет». В любом случае, по его словам, США не откажутся от партнерства с Саудовской Аравией.

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