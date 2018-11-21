2018-11-21T07:31:06+03:00
Экономика

ЦБ РФ: ряд китайских банков «расширительно интерпретирует» санкции в отношении России

При этом ссылки кредитных организаций КНР на ограничительные меры, применяемые в отношении нашей страны третьими странами, не имеют оснований
Дарья ИВАШКИНА
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Центробанк РоссииЦентробанк РоссииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Глава представительства Банка России в Пекине Владимир Данилов, выступая в среду, 21 ноября, на конференции «Российский рынок капитала», рассказал о проблеме, по поводу которой ЦБ РФ регулярно общается с Народным банком КНР. По его словам, некоторые китайские коммерческие банки «расширительно интерпретируют» антироссийские санкции.

Между тем, как заметил представитель регулятора, Центробанк РФ не создает искусственных барьеров китайским и российским партнерам и считает, что ссылки кредитных организаций на ограничительные меры, применяемые в отношении нашей страны третьими странами, не имеют оснований. При этом Данилов пояснил, что нет никаких ограничений по платежам через российские финансовые учреждения. Как заметил представитель ЦБ, санкции, введенные против физических лиц, не распространяются на юридические лица.

«Включение в американский санкционный список не является причиной распространения санкций на весь банк. На этом постоянно приходится акцентировать внимание, так как проблема чрезмерно трактуется китайскими коммерческими банками, - приводит слова Данилова ТАСС.

Стоит отметить, что США с завидной регулярностью вводят против нашей страны санкции. Так, недавно стало известно о новых ограничительных мерах. Как сообщал сайт kp.ru, под ограничения попали, в частности, крымские санатории «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор», а также отель Mriya Resort & Spa и его управляющая компания ООО «Гарант-СВ».

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