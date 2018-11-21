Арестованный в ответ на российские санкции сухогруз покинул Украину

СЕГОДНЯ 07:47 2018-11-21T07:49:54+03:00

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В среду, 21 ноября, появилась информация о том, что сухогруз Comet, арестованный Киевом в порту Мариуполя в ответ на российские санкции, покинул Украину.

По данные мониторингового ресурса MarineTraffic, судно прошло через Босфор и в настоящее время уже находится в Мраморном море.

Стоит отметить, что, как ранее выяснили журналисты, Comet принадлежит голландской компании, ходит под флагом Либерии и управляется компанией из Сингапура. Более того, большая часть экипажа сухогруза - украинцы, среди моряков только один гражданин РФ.

Между тем Киев решил арестовать именно это судно в ответ на санкции, введенные Россией в отношении незалежной. Об этом 1 ноября объявил украинский генпрокурор Юрий Луценко. При этом, как сообщал сайт kp.ru, он заявил, что на борту Comet находились три тысячи тонн продукции Алчевского металлургического комбината.