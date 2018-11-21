Арестованный в ответ на российские санкции сухогруз покинул Украину
В среду, 21 ноября, появилась информация о том, что сухогруз Comet, арестованный Киевом в порту Мариуполя в ответ на российские санкции, покинул Украину.
По данные мониторингового ресурса MarineTraffic, судно прошло через Босфор и в настоящее время уже находится в Мраморном море.
Стоит отметить, что, как ранее выяснили журналисты, Comet принадлежит голландской компании, ходит под флагом Либерии и управляется компанией из Сингапура. Более того, большая часть экипажа сухогруза - украинцы, среди моряков только один гражданин РФ.
Между тем Киев решил арестовать именно это судно в ответ на санкции, введенные Россией в отношении незалежной. Об этом 1 ноября объявил украинский генпрокурор Юрий Луценко. При этом, как сообщал сайт kp.ru, он заявил, что на борту Comet находились три тысячи тонн продукции Алчевского металлургического комбината.
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»