2018-11-21T09:24:11+03:00
В мире

В Норвегии футбольного арбитра обвинили в растлении 300 мальчишек

По данным прокуратуры, извращенец знакомился с подростками в чатах и на интернет-форумах
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Норвегии футбольного судью обвинили в растлении 300 мальчиков-подростковВ Норвегии футбольного судью обвинили в растлении 300 мальчиков-подростковФото: REUTERS
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В Норвегии футбольного судью обвинили в преступлениях на сексуальной почве, в том числе изнасилованиях. По данным следствия, за семь лет – с 2011 года – от его домогательств пострадали около 300 мальчиков-подростков, передает агентство France Presse со ссылкой на заявление государственного прокурора страны.

Глава надзорного ведомства назвал дело арбитра-растлителя «очень серьезным», отметив, что это на сегодняшний день – «самое крупное преступление на сексуальной почве в Норвегии».

Сообщается, что обвиняемый находил своих жертв в Интернете, знакомясь с ними в чатах и на форумах. По словам прокурора, его целью были подростки от 13 до 16 лет, живущие как в Норвегии, так и в других скандинавских странах.

Адвокат молодого человека (подозреваемому в растлении ребят самому всего 20 лет) говорит, что его подзащитный факты преступлений признает, только пока не решил, будет ли сотрудничать со следствием.

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