Инфоцентр «Крымский мост» назвал сообщения о «проседании» сооружения мифом

СЕГОДНЯ 09:30 2018-11-21T09:35:39+03:00

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В среду, 21 ноября, инфоцентр «Крымский мост» опроверг появившуюся ранее в украинских СМИ информацию о «проседании» сооружения через Керченский пролив. В частности, там назвали эти сообщения очередным мифом.

На официальной странице моста в Facebook, на которой некоторые посты публикуются от лица самого сооружения, появилось следующее сообщение: «Сейчас ваше настроение сместится в сторону веселья, а я (мост) буду на месте всегда… Думал, придумать уже нечего, но… мифы (о Крымском мосте) пополняются».

Кстати, стоит отметить, что в ходе строительства Крымского моста в украинских СМИ неоднократно появлялись ложные сообщения об этом сооружении.

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, 15 мая этого года президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста, проехав по нему за рулем «КамАЗа» в колонне из 30 грузовиков. А уже на следующий день автомобильное движение через Керченский пролив было открыто официально. Открытие же железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.