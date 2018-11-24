Погода в Москве 24 ноября: Облачно, местами небольшой снег и гололедица

24 Нояб. 07:19 2018-11-24T07:19:51+03:00

Температура воздуха в Москве и области составит от -5 до 0 градусов

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Погода в Москве 24 ноября ожидается облачной, местами пройдет небольшой снег, возможна гололедица. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Ночью температура в Москве -5...-3 градуса, по области -7...-2 градуса, ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Днем температура в Москве -2...0°, по области -5...0 градусов, ветер западный 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с», - говорится в сообщении службы.

К вечеру характер погоды существенно не изменится. В ночные часы в столичном регионе сохранится облачность, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха опустится до -5…-3 градусов в Москве и до -7…-2 градусов по области. Ветер западный и северо-западный 5-10 метров в секунду, на дорогах гололедица.

Вероятность осадков в виде снега сохранится в течение всех выходных, температура воздуха в Москве и области будет колебаться в пределах от -9 до 0 градусов.