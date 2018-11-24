«Попрошайничество и унижение»: Депутат Рады прокомментировал проект украинского бюджета на 2019 год

СЕГОДНЯ 07:54 2018-11-24T07:54:57+03:00

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Украинское правительство прибегает к унизительному обману своих граждан в попытках получить новый транш от Международного валютного фонда. Об этом заявил депутат от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук.

«Если завтра не примут бюджет, завтра наступит дефолт. Ничего он не наступит. Это правительство дурит украинцев, что им нужен транш МВФ. А нужно вот что: переработать бюджет, поменять его направления, поменять налоговый кодекс, потому что они еще и налоги поднимают — кто будет их платить?», - заявил Мосийчук в эфире телеканала «112 Украина», объясняя свой отказ поддержать проект украинского бюджета на 2019 год.

При этом парламентарий напомнил, что новый транш о МВФ нужен Киеву для реструктуризации существующей задолженности.

«Почему только «дай, дай, дай» — с протянутой рукой бегают по миру. То, что они предлагают сейчас — это просто попрошайничество и унижение страны», - подчеркнул нардеп.

Законопроект о бюджете Украины был принят в Раде голосами 240 депутатов при необходимом минимуме в 226. Он предполагает дефицит в 2,3 % ВВП, инфляцию на уровне 7,4 %, а также экономический рост в районе 3%.

В то же время депутаты оппозиционных партий отмечают, что проект бюджета предусматривает повышение тарифов для населения, дальнейшее укрепление бедности в стране и долговой зависимости Украины.