2018-11-24T07:54:57+03:00
Политика

«Попрошайничество и унижение»: Депутат Рады прокомментировал проект украинского бюджета на 2019 год

Документ предусматривает повышение тарифов, дальнейшее укрепление бедности и долговой зависимости
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments24
Украинский депутат Игорь Мосийчук. Фото: Zuma TASSУкраинский депутат Игорь Мосийчук. Фото: Zuma TASS
Изменить размер текста:

Украинское правительство прибегает к унизительному обману своих граждан в попытках получить новый транш от Международного валютного фонда. Об этом заявил депутат от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук.

«Если завтра не примут бюджет, завтра наступит дефолт. Ничего он не наступит. Это правительство дурит украинцев, что им нужен транш МВФ. А нужно вот что: переработать бюджет, поменять его направления, поменять налоговый кодекс, потому что они еще и налоги поднимают — кто будет их платить?», - заявил Мосийчук в эфире телеканала «112 Украина», объясняя свой отказ поддержать проект украинского бюджета на 2019 год.

При этом парламентарий напомнил, что новый транш о МВФ нужен Киеву для реструктуризации существующей задолженности.

«Почему только «дай, дай, дай» — с протянутой рукой бегают по миру. То, что они предлагают сейчас — это просто попрошайничество и унижение страны», - подчеркнул нардеп.

Законопроект о бюджете Украины был принят в Раде голосами 240 депутатов при необходимом минимуме в 226. Он предполагает дефицит в 2,3 % ВВП, инфляцию на уровне 7,4 %, а также экономический рост в районе 3%.

В то же время депутаты оппозиционных партий отмечают, что проект бюджета предусматривает повышение тарифов для населения, дальнейшее укрепление бедности в стране и долговой зависимости Украины.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
РПЦ: Решение Киева по об отмене передачи Почаевской лавры канонической УПЦ предвещает гонения
Рогозин: Россия и США начали подготовку экипажей к работе на лунной орбите
Экс-глава Рено-Ниссан Карлос Гон планировал получить $70 млн выходного пособия
Пассажирский паром протаранил набережную в Сан-Франциско: два человека пострадали
Лавров уличил США в подстегивании опасной военной деятельности у границ России
Трамп опроверг слухи о своем разочаровании работой главы Минфина США
Стрельба во Флориде: Погибли два человека
Совбез ООН предоставил Сеулу исключения из санкций против Северной Кореи
Погода в Москве 24 ноября: Облачно, местами небольшой снег и гололедица
Не менее двух человек погибли в результате взрыва на заводе в Китае
Аналитики выяснили, сколько денег нужно россиянам для счастья
В США рассказали, когда завершится расследование "российского вмешательства"
Президент Словакии высказался против строительства "Северного потока-2"
В Белом доме назвали изменение климата причиной пожаров в Калифорнии
Брат президента Гондураса арестован в США
Вышинский рассказал о своих отношениях с сокамерниками
Глава генштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем террористы