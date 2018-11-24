2018-11-24T08:35:00+03:00
В мире

Совбез ООН предоставил Сеулу исключения из санкций против Северной Кореи

Южная Корея запросила возможность доставки топлива и материалов на территорию КНДР в рамках проекта по соединению железных дорог двух стран
Денис СУХОВ
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Совбез ООН предоставил Сеулу исключения из санкций против Северной КореиСовбез ООН предоставил Сеулу исключения из санкций против Северной КореиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Совет Безопасности ООН предоставил Южной Корее ряд исключений из санкционного режима, установленного против КНДР, для реализации проекта соединения железных дорог двух стран.

Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на осведомленные дипломатические источники. В частности, Сеул попросил разрешить доставку топлива и некоторых материалов на территорию Северной Кореи для проведения оценки состояния железных дорог соседей в месте предполагаемого соединения.

Необходимые исключения из санкций были одобрены комитетом Совбеза ООН в минувшую пятницу.

Ранее Пхеньян и Сеул договорились модернизировать и соединить свои железнодорожные сети – церемония начала работ должна состояться в конце ноября - начале декабря этого года. Предполагается, что в ближайшее время начнется оценка состояния путей в западных приграничных районах, а затем и в восточных.

Напомним, в ходе третьего в этом году межкорейского саммита 18-20 сентября лидеры Северной и Южной Кореи подписали совместное заявление о намерении продолжать усилия по денуклеаризации и снижению угрозы вооруженного столкновения. Также министры обороны двух стран подписали соглашение, содержащее конкретные меры в сфере безопасности.

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