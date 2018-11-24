2018-11-24T10:26:18+03:00
В мире

Трамп опроверг слухи о своем разочаровании работой главы Минфина США

Американский лидер заверил, что «чрезвычайно» удовлетворен и горд результатами, достигнутыми Стивеном Мнучиным
Денис СУХОВ
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Президент США Дональд Трамп и министр финансов Стивен МнучинПрезидент США Дональд Трамп и министр финансов Стивен МнучинФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп опроверг слухи о том, что он якобы разочарован работой главы американского Минфина Стивена Мнучина. Соответствующее заявление появилось на странице главы государства в Твиттер.

«Я чрезвычайно удовлетворен и горд той работой, которую делает министр финансов Стивен Мнучин. Фейковые новости любят рассказывать об обратном, цитируя лживые источники и завистливых людей, но они не правы», - написал американский лидер.

Трамп также посетовал, что в подобных ситуациях СМИ никогда не обращаются к нему самому за комментарием, так как он тут же опровергнет их «истории».

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники сообщило, что Трамп недоволен работой Мнучина, и в частности, корит его за назначение Джерома Пауэлла главой Федеральной Резервной Системы. Под руководством последнего агентство уже несколько раз в этом году повышало ключевую ставку – президент опасается, что эти действия сгладят позитивные эффекты его экономической политики перед выборами в 2020 году.

Также собеседники газеты отметили, что Трамп якобы критиковал Мнучина за турбулентность на фондовом рынке и скептицизм главы Минфина относительно политики Белого дома на китайском направлении.

Напомним, Трамп весьма лестно отзывался о бывшем сотруднике Goldman Sachs Стивене Мнучине, назначая его министром финансов в 2017 году. Тогда президент США заверил американцев, что финансовая система страны будет в надежных руках «настоящей легенды с невероятным послужным списком».

Также американский лидер позволил себе сравнить нового министра с царем Мидасом, который «превращает в золото все, к чему притрагивается».

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