Лавров уличил США в подстегивании опасной военной деятельности у границ России
Европейская безопасность стала заложником «подрывной политики, проводимой из-за океана»: США подстегивают опасную военную деятельность у российских границ, пользуясь близорукостью своих партнеров из ЕС.
Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для португальской газеты «Публику».
В качестве примера дипломат привел украинский кризис, поддержанный политикой Вашингтона, а также «слепотой бюрократии Евросоюза».
«Брюссель не только поступился своими принципами и ценностями, закрыв глаза на вооружённый переворот в Киеве, свергнувший демократически избранного президента, но и последовал указке из Вашингтона, присоединившись к антироссийским санкциям», - напомнил Лавров в статье, размещенной на сайте МИД РФ.
В результате рухнула атмосфера доверия, над которой много лет работали Россия и ЕС, европейские производители понесли убытки, а Киев ведет «войну против собственного народа», добавил министр.
«США же не несут никаких потерь. Более того, пользуются ситуацией для подстёгивания опасной военной деятельности вблизи российских границ, раскручивания гонки вооружений в нашем соседстве, где, как мы все надеялись, нет места новой холодной войне», - резюмировал Лавров.