Лавров уличил США в подстегивании опасной военной деятельности у границ России

СЕГОДНЯ 10:54 2018-11-24T10:54:17+03:00

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Европейская безопасность стала заложником «подрывной политики, проводимой из-за океана»: США подстегивают опасную военную деятельность у российских границ, пользуясь близорукостью своих партнеров из ЕС.

Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для португальской газеты «Публику».

В качестве примера дипломат привел украинский кризис, поддержанный политикой Вашингтона, а также «слепотой бюрократии Евросоюза».

«Брюссель не только поступился своими принципами и ценностями, закрыв глаза на вооружённый переворот в Киеве, свергнувший демократически избранного президента, но и последовал указке из Вашингтона, присоединившись к антироссийским санкциям», - напомнил Лавров в статье, размещенной на сайте МИД РФ.

В результате рухнула атмосфера доверия, над которой много лет работали Россия и ЕС, европейские производители понесли убытки, а Киев ведет «войну против собственного народа», добавил министр.

«США же не несут никаких потерь. Более того, пользуются ситуацией для подстёгивания опасной военной деятельности вблизи российских границ, раскручивания гонки вооружений в нашем соседстве, где, как мы все надеялись, нет места новой холодной войне», - резюмировал Лавров.