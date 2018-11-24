СЕГОДНЯ 11:20 2018-11-24T11:23:41+03:00

Причина инцидента пока не установлена, команду судна проверят на наркотики и алкоголь

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В США пассажирский паром протаранил набережную в городе Сан-Франциско (штат Калифорния), в результате два человека получили травмы. Об этом сообщаются местные СМИ.

На борту судна находились 53 пассажира, двое из них пострадали во время столкновения, их состояние не уточняется. Причина происшествия пока не установлена, расследование инцидента продолжается. Команду парома ожидают проверки, в частности будет установлено, не употребляли ли он алкоголь или наркотики.

Отмечается, что в результате аварии паром получил сильные повреждения. На видео с места происшествия видно, что столкновение произошло на довольно большой скорости.

KRON4 News on Twitter.Пассажирский паром протаранил набережную в Сан-Франциско: два человека пострадали

Ранее, 30 октября, у берегов Швеции потерял управление эстонский паром паром Tallink Regal Star. Двигатели судна встали, оно легло в дрейф и столкнулось с навигационным маяком, не получив серьезных повреждений.