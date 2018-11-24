2018-11-24T12:36:09+03:00
Наука

Рогозин: Россия и США начали подготовку экипажей к работе на лунной орбите

По словам главы «Роскосмоса», освоение окололунного пространства сулит не только возможности, но и новые риски
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments15
Глава Роскосмоса Дмитрий РогозинГлава Роскосмоса Дмитрий РогозинФото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

«Роскосмос» и НАСА уже начали подготовку экипажей для работы в экстремальных условиях на орбите Луны. Об этом заявил глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин в ходе встречи с президентом Молдавии Игорем Додоном.

По словам Рогозина, сейчас и российская, и американская сторона соответствующим образом корректируют программу экспериментов на МКС, чтобы подготовить экипажи к работе в более сложных условиях, чем на земной орбите.

«Не дай бог заболел или сломался аппарат в космическом корабле. Все должно быть регенерировано. Чтобы можно было на 3d-принтерах выращивать любой аппарат, что-то сломалось - сразу все починили. Широкое внедрение робототехники, андроидную технику, замещая рисковый труд космонавтов на орбите. То есть это огромный путь, мы вступили на него», - отметил глава «Роскосмоса».

Рогозин также добавил, что освоение Луны сулит не только возможности, но и новые риски.

«Одно дело - ты поддерживаешь станцию с людьми на высоте 400 км, другое дело - на высоте 400 тыс. км, то есть в тысячу раз больше. Мы создаем транспортную систему, чтобы летать на Луну, не просто облететь, а выйти на лунную орбиту, работать на ее поверхности», - пояснил глава госкорпорации.

Также в планах – создание на поверхности спутника посещаемой базы. Потянуть такую грандиозную задачу в одиночку на сегодняшний день не способно ни одно, даже самое богатое, государство, резюмировал Рогозин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Депутат Рады рассказал, когда Меркель предрекает Украине членство в ЕС
РПЦ: Решение Киева по об отмене передачи Почаевской лавры канонической УПЦ предвещает гонения
Экс-глава Рено-Ниссан Карлос Гон планировал получить $70 млн выходного пособия
Пассажирский паром протаранил набережную в Сан-Франциско: два человека пострадали
Лавров уличил США в подстегивании опасной военной деятельности у границ России
Трамп опроверг слухи о своем разочаровании работой главы Минфина США
Стрельба во Флориде: Погибли два человека
Совбез ООН предоставил Сеулу исключения из санкций против Северной Кореи
«Попрошайничество и унижение»: Депутат Рады прокомментировал проект украинского бюджета на 2019 год
Погода в Москве 24 ноября: Облачно, местами небольшой снег и гололедица
Не менее двух человек погибли в результате взрыва на заводе в Китае
Аналитики выяснили, сколько денег нужно россиянам для счастья
В США рассказали, когда завершится расследование "российского вмешательства"
Президент Словакии высказался против строительства "Северного потока-2"
В Белом доме назвали изменение климата причиной пожаров в Калифорнии
Брат президента Гондураса арестован в США
Вышинский рассказал о своих отношениях с сокамерниками
Глава генштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем террористы