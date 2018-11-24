Рогозин: Россия и США начали подготовку экипажей к работе на лунной орбите

СЕГОДНЯ 12:36 2018-11-24T12:36:09+03:00

По словам главы «Роскосмоса», освоение окололунного пространства сулит не только возможности, но и новые риски

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«Роскосмос» и НАСА уже начали подготовку экипажей для работы в экстремальных условиях на орбите Луны. Об этом заявил глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин в ходе встречи с президентом Молдавии Игорем Додоном.

По словам Рогозина, сейчас и российская, и американская сторона соответствующим образом корректируют программу экспериментов на МКС, чтобы подготовить экипажи к работе в более сложных условиях, чем на земной орбите.

«Не дай бог заболел или сломался аппарат в космическом корабле. Все должно быть регенерировано. Чтобы можно было на 3d-принтерах выращивать любой аппарат, что-то сломалось - сразу все починили. Широкое внедрение робототехники, андроидную технику, замещая рисковый труд космонавтов на орбите. То есть это огромный путь, мы вступили на него», - отметил глава «Роскосмоса».

Рогозин также добавил, что освоение Луны сулит не только возможности, но и новые риски.

«Одно дело - ты поддерживаешь станцию с людьми на высоте 400 км, другое дело - на высоте 400 тыс. км, то есть в тысячу раз больше. Мы создаем транспортную систему, чтобы летать на Луну, не просто облететь, а выйти на лунную орбиту, работать на ее поверхности», - пояснил глава госкорпорации.

Также в планах – создание на поверхности спутника посещаемой базы. Потянуть такую грандиозную задачу в одиночку на сегодняшний день не способно ни одно, даже самое богатое, государство, резюмировал Рогозин.