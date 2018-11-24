Депутат Рады рассказал, когда Меркель предрекает Украине членство в ЕС

СЕГОДНЯ 13:22 2018-11-24T13:22:25+03:00

В ходе недавнего визита в Киев канцлер ФРГ якобы посулила украинцам вступление в Евросоюз через 5-8 лет

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель якобы предрекла Украине членство в Евросоюзе через 5-8 лет во время своего визита в Киев 1 ноября. Об этом заявил первый заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Игорь Кононенко.

«Госпожа Меркель во время визита в Киев — а уровень Меркель как очень весомого европейского политика известен всем — впервые сказала примерный срок, звучал срок 5—8 лет, который предстоит пройти нашей стране, чтобы стать действительным членом ЕС. Ещё раз подчеркиваю, что это впервые прозвучало от политика такого уровня», - рассказал Кононенко в эфире телеканала «Прямой».

К сожалению, значимость слов Меркель была несколько приуменьшена их кулуарным характером. В частности, нардеп так и не уточнил, когда и где именно прозвучало столь сенсационное заявление федерального канцлера.

Ранее Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о фиксации в конституции курса Украины на вступление в Евросоюз и НАТО. При этом президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна вступит в ЕС к 2025 году. За месяц до этого он озвучивал другой срок – к 2030 году, так что на уровне предсказаний определенный прогресс уже намечен.