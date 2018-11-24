2018-11-24T13:43:18+03:00
В мире

Число пострадавших от взрыва на заводе в Китае достигло 57 человек

По меньшей мере два человека погибли, сообщают местные СМИ
Денис СУХОВ
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Число пострадавших от взрыва на заводе в Китае достигло 57 человекЧисло пострадавших от взрыва на заводе в Китае достигло 57 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Число пострадавших от взрыва на заводе в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая достигло 57, по меньшей мере два человека погибли. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным Центрального телевидения Китая, инцидент произошел в полночь с пятницы на субботу в уезде Дунфэн. Взрыв прогремел на территории объекта, принадлежащего компании, производящей механическое оборудование. Несколько сотен пожарных продолжают бороться с огнем на месте происшествия, все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Мощный взрыв и последовавший пожар повредил 370 строений, 15 из которых уничтожены полностью.

Причина инцидента пока остается неизвестной, расследование продолжается. На месте происшествия работает оперативная группа из представителей полиции, местных властей и компетентных надзорных органов.

Ранее сообщалось о двух погибших и 24 пострадавших сотрудниках предприятия.

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