СЕГОДНЯ 13:43 2018-11-24T13:43:18+03:00

Число пострадавших от взрыва на заводе в Китае достигло 57 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По меньшей мере два человека погибли, сообщают местные СМИ

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Число пострадавших от взрыва на заводе в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая достигло 57, по меньшей мере два человека погибли. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным Центрального телевидения Китая, инцидент произошел в полночь с пятницы на субботу в уезде Дунфэн. Взрыв прогремел на территории объекта, принадлежащего компании, производящей механическое оборудование. Несколько сотен пожарных продолжают бороться с огнем на месте происшествия, все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Мощный взрыв и последовавший пожар повредил 370 строений, 15 из которых уничтожены полностью.

Причина инцидента пока остается неизвестной, расследование продолжается. На месте происшествия работает оперативная группа из представителей полиции, местных властей и компетентных надзорных органов.

Ранее сообщалось о двух погибших и 24 пострадавших сотрудниках предприятия.