2018-11-24T14:20:58+03:00
В мире

Военные Латвии вновь «обнаружили» российские корабли у своих границ

Речь идет о буксире «Виктор Конецкий» и разведывательном корабле класса «Вишня»
Дарья ИВАШКИНА
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Военные Латвии вновь «обнаружили» российские корабли у своих границВоенные Латвии вновь «обнаружили» российские корабли у своих границФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии утверждают, что в субботу, 24 ноября, заметили два российских корабля недалеко от морской границы своей страны. При этом военные прибалтийской республики уточняют, что речь идет о буксире «Виктор Конецкий» и разведывательном корабле класса «Вишня».

«В латвийской эксклюзивной экономической зоне, в 11 морских милях от территориальных вод, военно-морские силы 24 ноября идентифицировали буксир "Виктор Конецкий" и разведывательный корабль класса "Вишня" Вооруженных сил (ВС) РФ», - говорится в официальном Twitter НВС Латвии.

Кстати, стоит отметить, что латвийские власти уже не раз выступали с подобными заявлениями. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года НВС объявили о приближении российской подлодки к границе страны. Тогда военные республики утверждали, что в эксклюзивной экономической зоне государства оказалась субмарина «Дмитров».

Между тем Минобороны РФ неоднократно заявляло, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей и подлодок осуществляются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.

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