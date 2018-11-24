Диего Симеоне назвал "Барселону" лучшей командой в мире

СЕГОДНЯ 15:30 2018-11-24T15:30:21+03:00

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Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне высказался по поводу предстоящей в субботу, 24 ноября, игры с "Барселоной". Эти два испанских гранда сыграют в центральной встрече 13 тура чемпионата Испании.

- Я по-прежнему считаю, что «Барселона» — лучшая команда в мире. Даже несмотря на то, что в Европе не все со мной согласятся. Мы попытались избежать травм перед этой игрой, у нас минимальные потери. Мы знаем, как важен предстоящий матч, - заявил Диего Симеоне.

Матч Атлетико Мадрид - Барселона пройдет в субботу, 24 ноября. Хозяева поля с 23 очками идут на 3 месте в турнирной таблице, тогда как каталонцы - лидируют в первенстве. Встреча начнется в 22:45 по московскому времени.

Сайт KP.RU проведет прямую видео и онлайн-трансляцию матча Атлетико - Барселона.