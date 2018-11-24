Лавров: Москва стремилась убедить Вашингтон не «хлопать дверью» в ситуации с ДРСМД

СЕГОДНЯ 15:30 2018-11-24T15:30:53+03:00

Глава МИД РФ охарактеризовал намерение США в одностороннем порядке выйти из договора как «весьма и весьма опрометчивый шаг»

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Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности будет «весьма и весьма опрометчивым шагом», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с португальским коллегой Аугушту Сантушем Силвой в Лиссабоне.

«Договор признавался многие десятилетия одним из краеугольных камней международной, региональной, глобальной безопасности и стабильности, и Российская Федерация заинтересована в том, чтобы этот договор был сохранен, - подчеркнул Лавров.

Дипломат отметил, что, получив от Вашингтона окончательное подтверждение о намерении выйти из Договора, Москва предприняла усилия с тем, чтобы удержать американскую сторону от таких мер.

«Мы постарались убедить американскую сторону в необходимости не хлопать дверью и рассмотреть те вопросы, которые требуют дополнительного обсуждения с тем, чтобы договор сохранял свою силу», - добавил министр.

Лавров также обратил внимание, что европейские страны неоднократно выражали обеспокоенность предстоящим разрывом договора, но ни одна из них при этом не поддержала проект резолюции Совбеза ООН с призывом к подписантам придерживаться взятых на себя обязательств.

Напомним, президент США Дональд Трамп дважды, 20 и 22 октября, публично заявил о намерении американской стороны выйти из ДРСМД.

ДРСМД был подписан в 1987 году в Вашингтоне. В соответствии с документом СССР и США согласились уничтожить все ракеты средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности наземного базирования, а также обязались не разрабатывать, не испытывать и не развертывать подобные вооружения.

В последние несколько лет Москва и Вашингтон выдвигают взаимные обвинения в нарушении ДРСМД. В минувшую субботу президент США анонсировал выход из договора.