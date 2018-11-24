Адвокат Кокорина заявила, что пострадавшие сами спровоцировали ее подзащитного на конфликт
Татьяна Стукалова, адвокат футболиста «Зенита» Александра Кокорина считает, что избитые им люди сами спровоцировали конфликт своим поведением. Соответствующее заявление юрист опубликовала на своей странице в Instagram.
В частности, юрист призвала внимательнее присмотреться к видеозаписям, из которых якобы следует, что в день инцидента Кокорин и его спутник конфликтовали только с водителем Виталием Соловчуком, чиновником из Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным. По мнению адвоката, это не соответствует «представлениям о хулиганстве» и указывает на конкретные причины конфликтов.
«Уважаемые подписчики! У меня теперь к вам вопрос в правовом смысле. Если бы вашу спутницу публично назвали «шлюха», а вас тут же «петухом» в самом уничижительном смысле этого слова…что бы вы сделали? Предлагаю 3 варианта: сбежали; вызвали полицию; ответили адекватно, с вашей точки зрения», - написала Стукалова.
При этом юрист не уточнила, считает ли на нападение и побои адекватным ответом в правовом смысле.
Напомним, Кокорин, его друг, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, брат Кирилл Кокорин и их приятель Александр Протасовицкий поучаствовали утром 8 октября сразу в нескольких потасовках в центре Москвы, избив водителя одной их ведущих «Первого канала», чиновника Дениса Пака и гендиректора «НАМИ» Сергея Гайсина.
Оба футболиста сейчас находятся в СИЗО, против них возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Побои».
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