Адвокат Кокорина заявила, что пострадавшие сами спровоцировали ее подзащитного на конфликт

СЕГОДНЯ 16:15 2018-11-24T16:15:46+03:00

По словам Татьяны Стукаловой, действия футболиста и его спутников не соответствуют «представлениям о хулиганстве»

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Татьяна Стукалова, адвокат футболиста «Зенита» Александра Кокорина считает, что избитые им люди сами спровоцировали конфликт своим поведением. Соответствующее заявление юрист опубликовала на своей странице в Instagram.

В частности, юрист призвала внимательнее присмотреться к видеозаписям, из которых якобы следует, что в день инцидента Кокорин и его спутник конфликтовали только с водителем Виталием Соловчуком, чиновником из Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным. По мнению адвоката, это не соответствует «представлениям о хулиганстве» и указывает на конкретные причины конфликтов.

«Уважаемые подписчики! У меня теперь к вам вопрос в правовом смысле. Если бы вашу спутницу публично назвали «шлюха», а вас тут же «петухом» в самом уничижительном смысле этого слова…что бы вы сделали? Предлагаю 3 варианта: сбежали; вызвали полицию; ответили адекватно, с вашей точки зрения», - написала Стукалова.

При этом юрист не уточнила, считает ли на нападение и побои адекватным ответом в правовом смысле.

Напомним, Кокорин, его друг, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, брат Кирилл Кокорин и их приятель Александр Протасовицкий поучаствовали утром 8 октября сразу в нескольких потасовках в центре Москвы, избив водителя одной их ведущих «Первого канала», чиновника Дениса Пака и гендиректора «НАМИ» Сергея Гайсина.

Оба футболиста сейчас находятся в СИЗО, против них возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Побои».