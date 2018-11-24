2018-11-24T17:08:53+03:00
Политика

Захарову рассмешила опечатка Порошенко про «гибридную войну»

Представитель МИД РФ попросила президента Украины уточнить, что значит «гидридная война»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments11
Официальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала опечатку президента Украины Петра Порошенко про «гибридную войну». Так, она попросила главу незалежной уточнить, что значит «гидридная война».

«Поздравляю. Теперь Россия ведёт против Украины не гибридную, а гиДридную войну. Гидра - новое "оружие Кремля"?» - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Кроме того, представитель российского внешнеполитического ведомства обратилась к Порошенко с просьбой конкретизировать высказывание о террористах, якобы подготовленных в «таборах Ростова и Курска», намекнув при этом, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин родился в Курске. «Когда именно засланцев натаскивали в Курске против Украины? А то Климкин может обидеться», - иронично заметила Мария Захарова.

Кстати, отметим, Петр Порошенко уже не впервые допускает ошибки в своих сообщениях в социальных сетях. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в августе он сделал три ошибки в первой строчке гимна Украины. Причем эту оплошность украинского лидера в нашумевшей публикации ко Дню Ялты заметили не сразу.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Испания согласилась снять вето со сделки по Brexit
В Париже в ходе акции «желтых жилетов» задержали 18 человек
В Египте обнаружили гробницу XIII века до нашей эры
Порошенко обвинил РФ в «многочисленных попытках» повлиять на будущие выборы
МИД Португалии осудил арест Вышинского на Украине
Путин предложил расширить список преступлений, по которым прекращаются уголовные дела
Адвокат Кокорина заявила, что пострадавшие сами спровоцировали ее подзащитного на конфликт
Глава МВД Франции обвинил протестующих в нападении на его дом
Лавров: Москва стремилась убедить Вашингтон не «хлопать дверью» в ситуации с ДРСМД
Диего Симеоне назвал "Барселону" лучшей командой в мире
Лавров прокомментировал слова британского генерала об «угрозе» России
Появилось видео синхронной посадки двух истребителей Су-57
В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих
Военные Латвии вновь «обнаружили» российские корабли у своих границ