Захарову рассмешила опечатка Порошенко про «гибридную войну»

СЕГОДНЯ 17:06 2018-11-24T17:08:53+03:00

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала опечатку президента Украины Петра Порошенко про «гибридную войну». Так, она попросила главу незалежной уточнить, что значит «гидридная война».

«Поздравляю. Теперь Россия ведёт против Украины не гибридную, а гиДридную войну. Гидра - новое "оружие Кремля"?» - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Кроме того, представитель российского внешнеполитического ведомства обратилась к Порошенко с просьбой конкретизировать высказывание о террористах, якобы подготовленных в «таборах Ростова и Курска», намекнув при этом, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин родился в Курске. «Когда именно засланцев натаскивали в Курске против Украины? А то Климкин может обидеться», - иронично заметила Мария Захарова.

Кстати, отметим, Петр Порошенко уже не впервые допускает ошибки в своих сообщениях в социальных сетях. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в августе он сделал три ошибки в первой строчке гимна Украины. Причем эту оплошность украинского лидера в нашумевшей публикации ко Дню Ялты заметили не сразу.