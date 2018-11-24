2018-11-24T18:14:17+03:00
В мире

В Париже в ходе акции «желтых жилетов» задержали 18 человек

Массовая акция протеста против повышения цен на бензин проходит в субботу на Елисейских полях
Дарья ИВАШКИНА
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Массовая акция протеста против повышения цен на бензин проходит в субботу на Елисейских поляхМассовая акция протеста против повышения цен на бензин проходит в субботу на Елисейских поляхФото: REUTERS
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По последним данным, в ходе акции против повышения цен на бензин и роста налогов, которая проходит в субботу, 24 ноября, на Елисейских полях в Париже, полиция задержала уже 18 человек.

Как сообщают местные СМИ, задержанные вели себя агрессивно по отношению к сотрудникам правоохранительных органов. Кроме того, они подожгли несколько автомобилей и одну из баррикад, возведенных на Елисейских полях, передает телеканал CNews со ссылкой на префектуру парижской полиции.

Напомним, в эту субботу во Франции проходят акции «желтых жилетов»: граждане, недовольные ростом цен на бензин и увеличением налогов, протестуют в Париже и ряде других городов Пятой республики. Причем, как сообщал сайт kp.ru, ранее во французской столице полиции даже пришлось применить слезоточивый газ против протестующих.

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