2018-11-24T18:56:06+03:00
Общество

Писателя Виктора Ерофеева не пустили в Грузию

Прозаика развернули на границе и отправили в Россию обратным рейсом
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Российский писатель Виктор ЕрофеевРоссийский писатель Виктор ЕрофеевФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В МВД Грузии подтвердили, что в минувшую пятницу, 23 ноября, российского писателя Виктора Ерофеева не пустили в республику: его развернули на границе и отправили в РФ обратным рейсом.

Также в правоохранительных органах Грузии назвали причину, по которой отказали во въезде российскому прозаику. «Данному лицу было отказано в прохождении на грузинскую территорию на основании статьи о правовом положении иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданства», - сказал собеседник РИА Новости.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее на этой неделе в Грузию не пустили автора детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского, кинорежиссера Александра Шеина и продюсера Владимира Пирожка, которые направлялись в Тбилиси для участия в фестивале российского кино «Свидание с Россией - кинороман». Главной причиной высылки стало то, что мужчины ранее посетили Абхазию, которую Грузия считает своей территорией.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Синоптики предупредили москвичей об усилении морозов с 27 ноября
МИД РФ отверг попытки представить голод 1930-х годов «геноцидом украинцев»
Умерла театральный критик Инна Вишневская
Испания согласилась снять вето со сделки по Brexit
В Париже в ходе акции «желтых жилетов» задержали 18 человек
В Египте обнаружили гробницу XIII века до нашей эры
Порошенко обвинил РФ в «многочисленных попытках» повлиять на будущие выборы
Захарову рассмешила опечатка Порошенко про «гибридную войну»
МИД Португалии осудил арест Вышинского на Украине
Путин предложил расширить список преступлений, по которым прекращаются уголовные дела
Адвокат Кокорина заявила, что пострадавшие сами спровоцировали ее подзащитного на конфликт
Глава МВД Франции обвинил протестующих в нападении на его дом
Лавров: Москва стремилась убедить Вашингтон не «хлопать дверью» в ситуации с ДРСМД
Диего Симеоне назвал "Барселону" лучшей командой в мире
Лавров прокомментировал слова британского генерала об «угрозе» России
Появилось видео синхронной посадки двух истребителей Су-57
В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих
Военные Латвии вновь «обнаружили» российские корабли у своих границ