Писателя Виктора Ерофеева не пустили в Грузию

СЕГОДНЯ 18:56 2018-11-24T18:56:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В МВД Грузии подтвердили, что в минувшую пятницу, 23 ноября, российского писателя Виктора Ерофеева не пустили в республику: его развернули на границе и отправили в РФ обратным рейсом.

Также в правоохранительных органах Грузии назвали причину, по которой отказали во въезде российскому прозаику. «Данному лицу было отказано в прохождении на грузинскую территорию на основании статьи о правовом положении иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданства», - сказал собеседник РИА Новости.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее на этой неделе в Грузию не пустили автора детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского, кинорежиссера Александра Шеина и продюсера Владимира Пирожка, которые направлялись в Тбилиси для участия в фестивале российского кино «Свидание с Россией - кинороман». Главной причиной высылки стало то, что мужчины ранее посетили Абхазию, которую Грузия считает своей территорией.