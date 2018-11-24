2018-11-24T20:48:28+03:00
В мире

Съемочная группа RT пострадала при освещении протестов в Париже

Один из корреспондентов получил ожоги, а у оператора RT France травма головы
Дарья ИВАШКИНА
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В субботу, 24 ноября, по всей Франции проходят протесты «желтых жилетов»В субботу, 24 ноября, по всей Франции проходят протесты «желтых жилетов»Фото: REUTERS
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В субботу, 24 ноября, главный редактор Russia Today (RT) Маргарита Симоньян сообщила, что съемочная группа телеканала пострадала при освещении протестов «желтых жилетов» в Париже.

«Съемочная группа RT и стрингер нашего видеоагентства Ruptly пострадали при освещении протестов в Париже, где французы требуют от (президента Франции Эммануэля) Макрона понижения цен на топливо», - написала Симоньян в соцсетях.

При этом она уточнила, что один из корреспондентов получил ожоги, а у оператора RT France небольшая травма головы. Кроме того, в сотрудника видеоагентства Ruptly, входящего в состав телевизионной компании RT, попали камнем. Между тем, по словам главреда RT, журналисты продолжают вести репортаж и давать прямую трансляцию с места событий.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в эту субботу во Франции проходят акции «желтых жилетов» - граждан, недовольных ростом цен на бензин и увеличением налогов. По последним данным, в общей сложности в них участвуют более 80 тысяч человек. В частности, в Париже протестуют порядка восьми тысяч человек.

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