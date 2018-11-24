2018-11-24T21:21:05+03:00
Политика

При ударе коалиции США в Сирии погибли не менее 20 человек

Атаке подвергся рынок, расположенный в одном из районов города Хаджин
Дарья ИВАШКИНА
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Коалиция США регулярно наносит авиаудары по сирийскому городу ХаджинКоалиция США регулярно наносит авиаудары по сирийскому городу ХаджинФото: REUTERS
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В субботу, 24 ноября, появилась информация об очередном авиаударе возглавляемой США международной коалиции.

По некоторым данным, самолеты союзников вновь атаковали город Хаджин, расположенный в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Под удар попал городской рынок, который находится в районе Эс-Сук. При этом, по предварительным сведениям, погибли не менее 20 мирных жителей, в том числе девять детей и восемь женщин, передает сирийское государственное информационное агентство SANA.

Кстати, стоит отметить, что это уже далеко не первый авиационный удар коалиции США по Хаджину. Так, буквально на днях стало известно, что населенный пункт вновь подвергся бомбардировке. Причем, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую среду, 21 ноября, союзники применили запрещенные международными резолюциями бомбы с белым фосфором.

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