В «Роскосмосе» назвали шуткой слова Рогозина о проверке факта высадки американцев на Луну

СЕГОДНЯ 22:09 2018-11-24T22:09:21+03:00

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В «Роскосмосе» пояснили предложение главы госкорпорации Дмитрия Рогозина проверить, действительно ли американские астронавты были на Луне.

Так, в корпорации космической деятельности заявили, что слова о высадке американцев на лунную поверхность были шуткой. «Шутка, конечно», - сказал официальный представитель «Роскосмоса» РИА Новости в ответ на просьбу объяснить заявление Рогозина.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу, 24 ноября, в ходе встречи с молдавским президентом Игорем Додоном глава «Роскосмоса» рассказал своему собеседнику о подготовке экипажей для работы в экстремальных условиях на орбите Луны, а также пообещал выяснить, действительно ли американцы были на естественном спутнике Земли в 1969 году. Причем, говоря об этом, Игорь Рогозин засмеялся, однако многие восприняли его слова всерьез.