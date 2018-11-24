2018-11-24T22:53:17+03:00
Политика

Порошенко выразил надежду, что автокефалию «оформят» в ближайшее время

Причем президент Украины вновь заверил, что решение по этому поводу уже «принято»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Украинский президент Петр Порошенко, выступая в субботу, 24 ноября, на мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв голодомора, заявил, что автокефалия православной церкви на Украине будет «оформлена юридически и канонически» в ближайшее время.

«Ожидаем, что в ближайшее время юридически и канонически будет оформлена автокефалия», - приводит слова главы незалежной «Интерфакс». Также президент соседнего государства в очередной раз заверил, что само решение по этому поводу уже «принято».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще весной этого года Порошенко обратился к константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить украинской церкви независимость. Таким образом глава незалежной предпринял попытку добиться признания неканонических религиозных структур. А в сентябре Константинополь «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине» назначил своих экзархов, то есть посланников в Киеве.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Братия Почаевской Лавры опасается изъятия имущества у монастыря
Во Франции более 100 тысяч человек приняли участие в акциях протеста
Oxxxymiron, Баста и Noize MC дадут концерт в поддержку рэпера Хаски
В «Роскосмосе» назвали шуткой слова Рогозина о проверке факта высадки американцев на Луну
Посольство РФ ответило на заявление британского генерала о «российской угрозе»
При ударе коалиции США в Сирии погибли не менее 20 человек
Съемочная группа RT пострадала при освещении протестов в Париже
Умер режиссер Николас Роуг, снявший Мика Джаггера и Дэвида Боуи в кино
Синоптики предупредили москвичей об усилении морозов с 27 ноября
МИД РФ отверг попытки представить голод 1930-х годов «геноцидом украинцев»
Умерла театральный критик Инна Вишневская
Писателя Виктора Ерофеева не пустили в Грузию
Испания согласилась снять вето со сделки по Brexit
В Париже в ходе акции «желтых жилетов» задержали 18 человек
В Египте обнаружили гробницу XIII века до нашей эры
Порошенко обвинил РФ в «многочисленных попытках» повлиять на будущие выборы
Захарову рассмешила опечатка Порошенко про «гибридную войну»
МИД Португалии осудил арест Вышинского на Украине
Путин предложил расширить список преступлений, по которым прекращаются уголовные дела
Адвокат Кокорина заявила, что пострадавшие сами спровоцировали ее подзащитного на конфликт
Глава МВД Франции обвинил протестующих в нападении на его дом
Лавров: Москва стремилась убедить Вашингтон не «хлопать дверью» в ситуации с ДРСМД
Диего Симеоне назвал "Барселону" лучшей командой в мире
Лавров прокомментировал слова британского генерала об «угрозе» России
Появилось видео синхронной посадки двух истребителей Су-57
В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих
Военные Латвии вновь «обнаружили» российские корабли у своих границ