Порошенко выразил надежду, что автокефалию «оформят» в ближайшее время
Украинский президент Петр Порошенко, выступая в субботу, 24 ноября, на мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв голодомора, заявил, что автокефалия православной церкви на Украине будет «оформлена юридически и канонически» в ближайшее время.
«Ожидаем, что в ближайшее время юридически и канонически будет оформлена автокефалия», - приводит слова главы незалежной «Интерфакс». Также президент соседнего государства в очередной раз заверил, что само решение по этому поводу уже «принято».
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще весной этого года Порошенко обратился к константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить украинской церкви независимость. Таким образом глава незалежной предпринял попытку добиться признания неканонических религиозных структур. А в сентябре Константинополь «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине» назначил своих экзархов, то есть посланников в Киеве.
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