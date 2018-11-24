2018-11-24T23:32:03+03:00
Политика

Братия Почаевской Лавры опасается изъятия имущества у монастыря

Киев обвинили в использовании "коммунистических методов борьбы" с церковью
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Фото: официальный сайт Почаевской лаврыФото: официальный сайт Почаевской лавры
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Братия Свято-Успенской Почаевской лавры выразила опасения касательно того, что киевские власти могут изъять имущество монахов и передать его новообразуемой церкви. Таким образом, руководство Украины фактически "уничтожит" монашество на территории западной части страны.

"Вынуждены констатировать, что в настоящее время украинская власть использует коммунистические методы борьбы с православной церковью", - говорится в заявлении братии, опубликованном на сайте лавры.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что министерство юстиции Украины аннулировало государственный договор на право пользования Свято-Успенской Почаевской лавры комплексом, а именно Успенским собором, Троицким собором, Монастырскими кельями, колокольней, Архиерейским домом и Святыми вратами.

Монахи утверждают, что такие действия оставят несколько сотен человек без места для проживания. Речь идет о порядка 200 монахах и 50 послушниках.

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