2018-11-25T01:05:11+03:00
Политика

Порошенко призвал завершить процесс декоммунизации на Украине

И внес на рассмотрение в Верховную Раду проект о переименовании Днепропетровской области
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Украины Петр Порошенко. Фото: DPA TASSПрезидент Украины Петр Порошенко. Фото: DPA TASS
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Украина должна как можно скорее завершить процесс декоммунизации. Такое заявление президент страны Петр Порошенко сделал во время выступления на мероприятии по чествованию жертв Голодомора 1932-1933 годов в эту субботу, 24 ноября.

"Мы провели декоммунизацию. Стерли имена палачей нашего народа с карты Украины. Убрали их идолов. И этот процесс должен быть завершен", - сказал глава государства.

При этом он призвал Верховную Раду поддержать внесенный им ранее на рассмотрение законопроект о переименовании Днепропетровской области. В случае принятия документа этот регион Украины может стать Днепровской областью, передает УНН.

Сайт kp.ru писал о том, что в Киеве настолько увлеклись декоммунизацией, что решили подвергнуть ей даже российский Крым. Известно, что украинские власти уже подготовили планы переименования расположенных на полуострове объектов и утвердили соответствующие документы в Верховной раде.

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