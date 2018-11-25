Порошенко призвал завершить процесс декоммунизации на Украине
Украина должна как можно скорее завершить процесс декоммунизации. Такое заявление президент страны Петр Порошенко сделал во время выступления на мероприятии по чествованию жертв Голодомора 1932-1933 годов в эту субботу, 24 ноября.
"Мы провели декоммунизацию. Стерли имена палачей нашего народа с карты Украины. Убрали их идолов. И этот процесс должен быть завершен", - сказал глава государства.
При этом он призвал Верховную Раду поддержать внесенный им ранее на рассмотрение законопроект о переименовании Днепропетровской области. В случае принятия документа этот регион Украины может стать Днепровской областью, передает УНН.
Сайт kp.ru писал о том, что в Киеве настолько увлеклись декоммунизацией, что решили подвергнуть ей даже российский Крым. Известно, что украинские власти уже подготовили планы переименования расположенных на полуострове объектов и утвердили соответствующие документы в Верховной раде.
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»