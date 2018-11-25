Украинцы продлили строительство "Стены" на границе с РФ до 2021 года

СЕГОДНЯ 01:23 2018-11-25T01:23:05+03:00

Украинский проект «Стена» на границе с Россией превратился в яму с минами. Фото: БУНОВСКИЙ Константин

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Окончательный срок сдачи киевского проекта обустройства границы между Украиной и Россией под названием "Стена" был перенесен на 2021 год. Причиной такого решения назвали недостаточное финансирование строительства. Об этом заявил глава Государственной погранслужбы Украины Пётр Цигикал.

"В бюджете на 2019 уже заложено 400 млн гривен", - сказал военнослужащий.

При этом он выразил надежду на то, что в будущем правительство увеличит финансирование данного проекта, поскольку ориентировочная стоимость обустройства только одного километра границы составляет порядка 2 млн 500 тыс. грн. В эту сумму уже включены противотранспортные рвы, сетчатая ограда, заграждения типа "Егоза", контрольно-следовая полоса и рокадная дорога.

Между тем, отдельные средства (около 10 млн гривен) понадобятся на закупку фортификационного оборудования, видеокомплексов и сигнализации. Также 15 млн грн уйдут на оборудование передвижных боевых модулей, а воздвижение опорного пункта обойдется в 12 млн грн, передает УНН.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что изначально "Стена" должна была являть собой высокий забор, однако в 2015 году власти Украины отказались от этой идеи из-за ее дороговизны. В результате граница стала больше похожа на ров с минами, который начали называть "Европейским валом".